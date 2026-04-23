Robin Gosens ha rimediato un problema fisico nella trasferta di Lecce. Paolo Vanoli è sato costretto a sostituirlo con Balbo dopo pochi minuti dall'inizio della partita, spiegando che si è trattato di un problema al flessore. Oggi la Fiorentina ha pubblicato un report proprio sulle condizioni del tedesco, buone notizie per il fianco sinistro della difesa gigliata ancora orfano di Parisi per via del solito edema osseo rimediato un mese fa.
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Il report su Gosens: come sta e cosa emerge verso Fiorentina-Sassuolo
La nota sulle condizioni di Gosens—
"ACF Fiorentina comunica che, nella serata di ieri, il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la gara di campionato Lecce-Fiorentina. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato."
La stagione—
Gosens, nella sua seconda stagione in maglia viola, è stato fin qui meno continuo rispetto alla prima, anche per via di una serie di problemi fisici precedenti a quello attuale. Per lui 22 partite sulle 33 disponibili ad oggi in Serie A, con 3 reti, l'ultima decisiva nella vittoria contro la Lazio, e un assist. In più, 1 gettone in Coppa Italia e 9 presenze in Conference League con 1 gol e 2 assist.
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