Robin Gosens ha rimediato un problema fisico nella trasferta di Lecce. Paolo Vanoli è sato costretto a sostituirlo con Balbo dopo pochi minuti dall'inizio della partita, spiegando che si è trattato di un problema al flessore. Oggi la Fiorentina ha pubblicato un report proprio sulle condizioni del tedesco, buone notizie per il fianco sinistro della difesa gigliata ancora orfano di Parisi per via del solito edema osseo rimediato un mese fa.