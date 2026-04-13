In vista della sfida di questa sera, Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Fabiano Parisi. Uscito malconcio dalla sfida col l'Inter, l'ex Empoli è rimasto furi per circa 20 giorni. Come comunicato dalla Fiorentina, la causa della sua assenza è un edema osseo al piede destro (cos'è e i tempi di recupero)
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VIOLA NEWS news viola infortuni Parisi, ecco come sta e cos’ha. Spiegate le assenze di Brescianini e Fortini
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Parisi, ecco come sta e cos’ha. Spiegate le assenze di Brescianini e Fortini
In vista della sfida di questa sera, Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Parisi, Brescianini, Fortini e Kean. Ecco come stanno
Gli altri assenti—
Per quanto riguarda Brescianini, anche lui assente dopo un subentro negli ultimissimi minuti sul campo del Verona, si tratta di un risentimento muscolare a carico dell' adduttore sinistro. Niccolò Fortini invece è ancora out per una sindrome retto – adduttoria, ma è prossimo al rientro. Infine, quanto a Moise Kean, solito problema alla tibia. La punta verrà valutata giorno dopo giorno.
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