Manca dal 22 marzo, Fabiano Parisi. Fino ad oggi dal Viola Park era trapelata soltanto una "brutta botta" presa nella gara contro l'Inter, ma dato che dopo la sosta l'ex Empoli non è rientrato a disposizione gli interrogativi si sono moltiplicati. Fino ad oggi, quando la Fiorentina ha reso pubblica una diagnosi precisa: edema osseo al piede destro, out assieme a Kean, Brescianini e Fortini.
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Cos’è l’edema osseo, l’infortunio al piede che tiene fuori Fabiano Parisi
Ma cos'è un edema osseo?—
L’edema osseo viene definito come l’accumulo anormale di liquidi nella sezione interna dell’osso, nei siti del midollo. Le cause sono diverse, spesso di natura traumatica (brutte botte, appunto).
Sono maggiormente colpite le zone articolari (l’edema osseo del ginocchio è il più frequente) e le ossa lunghe, quali per esempio il femore. Per la diagnosi è essenziale la risonanza magnetica, in quanto ad occhio nudo o con altre metodiche non è possibile stabilire con certezza se effettivamente la sintomatologia riportata dal paziente sia causata da un edema.
I tempi di recupero?—
La prognosi per il processo di guarigione è variabile da poche settimane ad alcuni mesi. Nei casi di edema osseo i tempi di guarigione dipendono infatti dalla gravità della situazione clinica.
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