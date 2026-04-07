Come sta Kean? Vuole esserci col Crystal Palace, primi segnali positivi

In casa Fiorentina, in vista dell'andata di Conference League contro il Crystal Palace, si valutano le condizioni di Moise Kean. Il centravanti sta bene, ieri si è allenato con i compagni che hanno giocato a Verona. Un allenamento di scarico e poco più, ma il segnale è stato subito positivo a inizio settimana. Piccoli eventualmente è pronto, ma Moise vuole esserci dall'inizio a Londra. A questo punto della stagione il suo contributo conta tanto, si può andare oltre il fastidio alla tibia che si porta dietro da settimane.