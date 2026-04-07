In casa Fiorentina, in vista dell'andata di Conference League contro il Crystal Palace, si valutano le condizioni di Moise Kean. Il centravanti sta bene, ieri si è allenato con i compagni che hanno giocato a Verona. Un allenamento di scarico e poco più, ma il segnale è stato subito positivo a inizio settimana. Piccoli eventualmente è pronto, ma Moise vuole esserci dall'inizio a Londra. A questo punto della stagione il suo contributo conta tanto, si può andare oltre il fastidio alla tibia che si porta dietro da settimane.
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Come sta Kean? Vuole esserci col Crystal Palace, primi segnali positivi
Le condizioni di Moise Kean tra delusione Mondiale, noie fisiche e voglia di dare il proprio contributo alla Fiorentina, già in Conference
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