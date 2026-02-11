VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, Lecce e le altre. Calendari a confronto nella lotta salvezza



Tutti gli impegni fino alla 38esima giornata delle squadre impegnate nella lotta per non retrocedere
Redazione VN

Mancano 14 partite di campionato e la Fiorentina ormai lo ha capito. Ci sarà da lottare fino all'ultimo per agguantare una salvezza che appare complicatissima. Verona, Pisa, Lecce, Cremonese, Genoa e, appunto, Fiorentina. Al momento sembrano essere queste le sei squadre che si daranno battaglia fino all'ultima giornata per mantenere la categoria. Vediamo insieme i calendari a confronto delle squadre coinvolte nella lotta salvezza.

