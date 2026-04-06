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Crystal Palace – Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

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Crystal Palace - Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, I viola in cerca di una prestazione convincente al Selhurst Park in vista del ritorno al Franchi.
Redazione VN

Dopo l'importantissima vittoria contro il Verona, la Fiorentina rimette nel mirino la Conference League. Giovedì, infatti, c'è la gara di andata dei quarti di finale della terza coppa europea in Inghilterra contro il Crystal Palace. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Giovedì 09 aprile, ore 21:00Selhurst Park di Londra
TVSky canale 202 e 253
StreamingSkyGo, Now
Telecronaca In attesa...
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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