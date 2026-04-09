VIDEO – Chi salta l’uomo in Italia? Parisi al top, dietro solo a un Nazionale

Quali sono i giocatori italiani che saltano di più l'uomo? Tra i migliori c'è Fabiano Parisi, secondo per dribbling in Serie A

Quali sono i ruoli che portano più dribbling? E i giocatori italiani che saltano di più l'uomo? L'analisi statistica negli studi di Sky Sport mette in evidenza la differenza con gli altri top 4 campionati europei e le altre nazionali. Tra le piacevoli sorprese azzurre c'è Fabiano Parisi (63° assoluto), secondo in Italia per numero di dribbling dietro a Palestra (56°) del Cagliari (convocato in Nazionale da Gattuso). Tra le curiosità in questa classifica che prende in esame i primi 200 assoluti rientra anche l'ex Fiorentina Kayode, 109°.