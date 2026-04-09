Il giornalista Paolo Condò, al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato l'intervista di Fabio Paratici al Corriere della Sera:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Condò: “Il pensiero di Paratici sul futuro della Fiorentina. Europa un’opportunità”
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Condò: “Il pensiero di Paratici sul futuro della Fiorentina. Europa un’opportunità”
Le parole del giornalista Paolo Condò ai microfoni di Radio Bruno
Paratici l'ho sentito molto motivato, è a caccia di rivincite. Nella scelta della Fiorentina abbia avuto larga parte il Viola Park e naturalmente la pizza, molto ambiziosa e da tempo non vincente: sono situazioni che un dirigente sceglie. Brand Firenze? L'idea che una città invasa dal turismo possa mettere nei pacchetti turistici anche i biglietti per lo stadio, quando sarà a regime, è un potenziale bacino di mercato. Paratici ha colto bene questa potenzialità.
Il futuro—
Paratici ha lo status che gli è stato dato dalla Juventus e dal Tottenham. Mi ha parlato molto del passato, ma voleva che l'intervista fosse volta al futuro. Abbiamo fatto l'intervista al Viola Park, sono rimasto impressionato. Si respira l'idea che la Fiorentina il prossimo anno ripartirà da molto più in alto della zona salvezza.
Crystal Palace—
Contro il Verona non ha giocato una buona partita, ma ha portato via 3 punti. Ho trovato deludenti le prestazioni di Cremonese e Lecce, due squadre che stanno zoppicando. La Fiorentina si metterà in salvo abbastanza rapidamente. Stasera va in campo più leggera, questa deve diventare una forza. C'è una possibilità europea, è un'opportunità.
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