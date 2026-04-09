Fabio Paratici, nonostante sia arrivato da poco, è già l'epicentro del mondo viola. Il dirigente ex Juventus ha preso in mano la gestione sportiva, un profilo di livello internazionale. Oggi sul Corriere della Sera è uscita una sua intervista. Paratici ha toccato tanti temi, tra cui anche quello legato all'attuale proprietà, confermando la volontà della famiglia Commisso di tenere la società.
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VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina in vendita? Ferrari e Paratici: “Certo che no, il legame è rafforzato”
Corriere della Sera
Fiorentina in vendita? Ferrari e Paratici: “Certo che no, il legame è rafforzato”
La famiglia Commisso non ha intenzione di vendere. La conferma arriva direttamente dal duo Paratici-Ferrari
Lo stesso Ferrari è intervenuto durante l'intervista, confermando l'assunto: "Non c’è assolutamente nulla in tal senso, anzi. La scomparsa del presidente ha ulteriormente rafforzato il legame affettivo tra la famiglia, e parlo del figlio Joseph ma anche della signora Catherine, e il club".
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