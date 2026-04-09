Fiorentina in vendita? Ferrari e Paratici: “Certo che no, il legame è rafforzato”

Fabio Paratici, nonostante sia arrivato da poco, è già l'epicentro del mondo viola. Il dirigente ex Juventus ha preso in mano la gestione sportiva, un profilo di livello internazionale. Oggi sul Corriere della Sera è uscita una sua intervista. Paratici ha toccato tanti temi, tra cui anche quello legato all'attuale proprietà, confermando la volontà della famiglia Commisso di tenere la società.