Paratici su Kean: “Speriamo di tenerlo, ma ha una clausola importante”

Fabio Paratici a Firenze ha ritrovato Moise Kean. I due erano stati insieme già a Torino, quando Kean era una giovanissima promessa, e Paratici dirigeva la Juventus. Adesso molto è cambiato, con il numero 20 che è diventato un punto fermo della Fiorentina. Questa stagione non ha rispettato le attese, ma il livello di Kean resta alto. Lo stesso Paratici ha risposto così al Corriere della Sera ad una domanda sul futuro di Kean: