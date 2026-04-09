Fabio Paratici a Firenze ha ritrovato Moise Kean. I due erano stati insieme già a Torino, quando Kean era una giovanissima promessa, e Paratici dirigeva la Juventus. Adesso molto è cambiato, con il numero 20 che è diventato un punto fermo della Fiorentina. Questa stagione non ha rispettato le attese, ma il livello di Kean resta alto. Lo stesso Paratici ha risposto così al Corriere della Sera ad una domanda sul futuro di Kean:
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VIOLA NEWS news viola stampa Paratici su Kean: “Speriamo di tenerlo, ma ha una clausola importante”
Corriere della Sera
Paratici su Kean: “Speriamo di tenerlo, ma ha una clausola importante”
Anche la prossima estate potrebbe essere molto calda per Moise Kean. Fabio Paratici fa il punto
Speriamo di riuscire a trattenerlo, ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. E aggiungo il nome di Fagioli, un centrocampista da Barcellona che gioca in Italia.
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