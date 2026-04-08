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L'opinione

Carnasciali bacchetta Kean: “Doveva partire per Londra anche se infortunato”

Carnasciali bacchetta Kean: “Doveva partire per Londra anche se infortunato” - immagine 1
L'opinione dell'ex viola
Redazione VN

L'ex viola Daniele Carnasciali ha parlato in un'intervista a tuttomercatoweb.com dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina partendo dal forfait di Kean:

Kean doveva partire per Londra? Sì, anche se non sei disponibile, almeno la presenza. Poi magari non gioca e rientra in campionato, perchè non sappiamo l'entità dell'infortunio, però è un momento della stagione importante, questa partita di coppa può svoltarti e lui non c'è. Grosso tecnico della prossima stagione? E' un allenatore che sta facendo molto bene quest'anno. Il lavoro di Paratici per l'anno prossimo è di non sbagliare allenatore, deve pensarci molto bene perché deve ricostruire molto. E con un giovane con poca esperienza qualche rischio lo prendi

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