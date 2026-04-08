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Fiorentina, i convocati anti Crystal Palace: la scelta su Kean

Copertina Vanoli Kean
I convocati della Fiorentina per la sfida di Conference League contro il Crystal Palace a Londra: le scelte di Paolo Vanoli
Redazione VN

Dopo la rifinitura di questa mattina al Viola Park, ecco la lista dei convocati della Fiorentina per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Niente da fare per Moise Kean, che rimane a Firenze. Confermata, poi, le assenze di Parisi, Solomon e Fortini, che si aggiungono a quella di Brescianini che è comunque fuori dalla lista uefa.

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) DELI Lapo

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KOŠPO Eman

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEONARDELLI Pietro (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) PUZZOLI Giorgio

22) RANIERI Luca

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