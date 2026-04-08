Dopo la rifinitura di questa mattina al Viola Park, ecco la lista dei convocati della Fiorentina per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Niente da fare per Moise Kean, che rimane a Firenze. Confermata, poi, le assenze di Parisi, Solomon e Fortini, che si aggiungono a quella di Brescianini che è comunque fuori dalla lista uefa.
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Fiorentina, i convocati anti Crystal Palace: la scelta su Kean
I convocati della Fiorentina per la sfida di Conference League contro il Crystal Palace a Londra: le scelte di Paolo Vanoli
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) DELI Lapo
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KOŠPO Eman
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEONARDELLI Pietro (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) PUZZOLI Giorgio
22) RANIERI Luca
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