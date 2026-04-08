Solomon-Crystal Palace, accordo a fine mercato estivo: perché è saltato tutto

Il retroscena di mercato che coinvolge Solomon e il Crystal Palace: ora poteva ritrovarsi da avversari, ma per un infortunio non succederà

Giovanni Zecchi Redattore 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 14:54)

Manor Solomon è arrivato alla Fiorentina durante il mercato invernale, in prestito dal Tottenham. L'esterno d'attacco però, secondo quanto raccolto nel nostro lavoro in Inghilterra, poteva vestire la maglia del Crystal Palace in estate, quando le Eagles erano in cerca del sostituto di Eberechi Eze, passato all'Arsenal.

L'accordo tra i due club inglesi era arrivato intorno al 1° settembre scorso, ma poi è saltato tutto a causa del peso mediatico che questo acquisto portava per la situazione legata alla guerra tra Israele e Palestina. La critica inglese non vedeva di buon occhio il giocatore e quindi poi tutto è saltato.

Solomon, quindi, è stato ceduto in prestito al Villarreal, club spagnolo con la maglia del quale ha giocato la prima metà di stagione e dal quale, curiosamente, il Crystal Palace ha poi preso l'effettivo sostituto di Eze, ovvero Yeremi Pino.

Occasione per una piccola vendetta? Magari al ritorno, perché l'israeliano, dopo un buon impatto alla Fiorentina, è alle prese da fine febbraio con una lesione al retto femorale della coscia destra ed era assente all'allenamento di rifinitura della vigilia della gara di andata.