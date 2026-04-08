Il 4 marzo 2018 se ne è andato il capitano della Fiorentina, Davide Astori. Per questo fatto, il 13 giugno 2025, l'ex Direttore della Medicina Sportiva di Careggi, il medico Giorgio Galanti, era stato condannato a 1 anno di reclusione per falso ideologico e, per lo stesso reato, erano stati dati 8 mesi anche a due medici di reparto. Nelle motivazioni della sentenza di condanna per Galanti, c'è scritto questo:
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Morte Astori, Galanti condannato a 1 anno: le motivazioni della sentenza
Arrivano le motivazioni della sentenza data al medico Galanti per la morte dell'ex capitano della Fiorentina Davide Astori
Nonostante si trovasse già sotto l'attenzione dell'autorità giudiziaria, per addurre elementi a suo favore (Galanti, ndr) non ha esitato a fabbricare un documento falso, per di più non in proprio ma coinvolgendo nella realizzazione di una condotta penalmente illecita i due impiegati apicali del reparto di Medicina dello Sport di Careggi, con la conseguenza di coinvolgere anche l'intero reparto e tutti i suoi dipendenti, entrambi evidentemente pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie delicate funzioni, nonché suoi ex colleghi, e una dei quali, sua conoscente di lunga data.
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