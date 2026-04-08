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Morte Astori, Galanti condannato a 1 anno: le motivazioni della sentenza

Morte Astori, Galanti condannato a 1 anno: le motivazioni della sentenza - immagine 1
Arrivano le motivazioni della sentenza data al medico Galanti per la morte dell'ex capitano della Fiorentina Davide Astori
Redazione VN

Il 4 marzo 2018 se ne è andato il capitano della Fiorentina, Davide Astori. Per questo fatto, il 13 giugno 2025, l'ex Direttore della Medicina Sportiva di Careggi, il medico Giorgio Galanti, era stato condannato a 1 anno di reclusione per falso ideologico e, per lo stesso reato, erano stati dati 8 mesi anche a due medici di reparto. Nelle motivazioni della sentenza di condanna per Galanti, c'è scritto questo:

Nonostante si trovasse già sotto l'attenzione dell'autorità giudiziaria, per addurre elementi a suo favore (Galanti, ndr) non ha esitato a fabbricare un documento falso, per di più non in proprio ma coinvolgendo nella realizzazione di una condotta penalmente illecita i due impiegati apicali del reparto di Medicina dello Sport di Careggi, con la conseguenza di coinvolgere anche l'intero reparto e tutti i suoi dipendenti, entrambi evidentemente pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie delicate funzioni, nonché suoi ex colleghi, e una dei quali, sua conoscente di lunga data.

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