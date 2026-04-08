Morte Astori, Galanti condannato a 1 anno: le motivazioni della sentenza

Il 4 marzo 2018 se ne è andato il capitano della Fiorentina, Davide Astori. Per questo fatto, il 13 giugno 2025, l'ex Direttore della Medicina Sportiva di Careggi, il medico Giorgio Galanti, era stato condannato a 1 anno di reclusione per falso ideologico e, per lo stesso reato, erano stati dati 8 mesi anche a due medici di reparto. Nelle motivazioni della sentenza di condanna per Galanti, c'è scritto questo: