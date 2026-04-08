Rifinitura al Viola Park, brutte notizie per Vanoli: Kean a parte, in tre out

Rifinitura al Viola Park per la Fiorentina prima della partenza per Londra. Durante l'allenamento a porte aperte di questa mattina abbiamo raccolto che Solomon, Parisi e Fortini ancora non hanno recuperato dai loro rispettivi infortuni . Anche Brescianini, pur essendo fuori dalla lista UEFA, non si è visto.

Situazione differente per Moise Kean, non presente con il gruppo perché svolge lavoro differenziato per pura precauzione. Vanoli non vuole rischiare nulla e questa sua assenza all'allenamento non è detto che lo escluda dai convocati. Recuperati Dodò e Mandragora, mentre dei giovani della Primavera sono presenti Leonardelli, Braschi, Deli, Puzzoli e Trapani.