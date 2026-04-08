Rifinitura al Viola Park per la Fiorentina prima della partenza per Londra. Durante l'allenamento a porte aperte di questa mattina abbiamo raccolto che Solomon, Parisi e Fortini ancora non hanno recuperato dai loro rispettivi infortuni. Anche Brescianini, pur essendo fuori dalla lista UEFA, non si è visto.
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Rifinitura al Viola Park, brutte notizie per Vanoli: Kean a parte, in tre out
Questi i dettagli del rifinitura al Viola Park della Fiorentina alla vigilia della sfida di Conference League contro il Crystal Palace
Situazione differente per Moise Kean, non presente con il gruppo perché svolge lavoro differenziato per pura precauzione. Vanoli non vuole rischiare nulla e questa sua assenza all'allenamento non è detto che lo escluda dai convocati. Recuperati Dodò e Mandragora, mentre dei giovani della Primavera sono presenti Leonardelli, Braschi, Deli, Puzzoli e Trapani.
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