Crystal Palace, il dato “impressionante” nei doppi confronti

Il Crystal Palace spaventa la Fiorentina: pubblicate le statistiche ufficiali degli Eagles sui doppi confronti. Un tasso di vittoria del 70% e il fortino di Selhurst Park: ecco cosa aspetta i viola in Conference

Redazione VN 8 aprile - 13:07

Mentre la Fiorentina si prepara alla trasferta londinese, in casa Crystal Palace si respira un’aria di estrema fiducia. Nonostante il club inglese sia tecnicamente un "debuttante" nelle fasi finali di una grande competizione UEFA, il sito ufficiale degli Eagles ha voluto ricordare a tutti, e forse anche a se stessi, che la squadra non è affatto a digiuno di sfide "dentro o fuori" sui 180 minuti.

Analizzando le ultime 51 stagioni, il Palace ha stilato un bilancio delle proprie sfide su doppia andata tra Coppe di Lega, spareggi e brevi apparizioni europee (come l'Intertoto). I numeri parlano chiaro: la Fiorentina troverà pane per i suoi denti.

I numeri degli Eagles — Secondo il conteggio ufficiale del club, il Crystal Palace ha disputato 50 doppi confronti nelle ultime cinque decadi, con un record che definiscono "impressionante": 35 passaggi del turno (un tasso di successo del 70%). 153 gol segnati in 100 partite totali (media di 1,53 a match). 106 gol subiti.

Il "fortino" di Selhurst Park — L'aspetto che più deve mettere in guardia i ragazzi di Vanoli è l'impatto della gara d'andata a Londra. Dei 50 precedenti analizzati: Il Palace ha vinto 20 volte la gara di andata, e in ben 14 occasioni lo ha fatto tra le mura amiche di Selhurst Park. Quando gli inglesi vincono l'andata, la qualificazione è quasi blindata: sono passati al turno successivo 17 volte su 20 (85% dei casi).

Capacità di reazione — Non mancano però le note di speranza per i viola. Sebbene il Palace sia storicamente solido, ha dimostrato di poter soffrire: è andato in svantaggio dopo l'andata in 16 occasioni, riuscendo a ribaltare il risultato solo 7 volte. Un dato interessante? Solo una volta nella loro storia sono riusciti a qualificarsi dopo aver perso la partita di andata in casa.

Curiosità e precedenti — La maggior parte di queste statistiche arriva dalla League Cup (36 partite su 50), dove spicca una vittoria record per 10-1 complessivo contro il Southend United nel 1990. Per quanto riguarda i rigori, il Palace ha un bilancio in chiaroscuro: una vittoria epica contro il Sunderland nel 2004 e due sconfitte amare.

Giovedì sera, sotto le luci di Selhurst Park, la Fiorentina non affronterà solo una squadra di Premier League, ma una tradizione che. numeri alla mano, sa come gestire la pressione del doppio confronto.