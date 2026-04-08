In una nota diffusa sul sito del Comune di Firenze, l'assessora allo Sport Letizia Perini ha ragguagliato sui lavori allo stadio Franchi e sul project financing con la Fiorentina:
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Stadio, Palazzo Vecchio: “Project financing e torre di Maratona, tutto regolare”
"Relativamente al project financing, ricordo che si tratta di una procedura che permette una collaborazione tra pubblico e privato. Sui temi richiamati, l’azione dell’amministrazione è improntata a criteri rigorosi e alla piena aderenza al Codice dei contratti pubblici e alla normativa europea. Non accettiamo lezioni né tantomeno insinuazioni su presunti rischi di distorsione della concorrenza: sono affermazioni gravi che non trovano alcun riscontro nella realtà. Come ha sempre ribadito anche la sindaca, le interlocuzioni necessarie a fini istruttori sono in corso da tempo. Sorge piuttosto una domanda: secondo il consigliere Sabatini, l’amministrazione dovrebbe forse rinunciare al confronto con i soggetti coinvolti, a partire dalla Fiorentina, la squadra di calcio della città con cui c’è una convenzione in essere, per di più nell’anno del centenario? È davvero questa la sua idea di buona amministrazione? Noi riteniamo esattamente il contrario: il dialogo istituzionale e le interlocuzioni istruttorie non solo sono legittimi, ma necessari per garantire percorsi solidi, trasparenti e nell’interesse pubblico."
La torre di Maratona—
"L’intervento è stato regolarmente eseguito per quanto attiene alle lavorazioni principali previste in progetto nel rispetto delle tempistiche e in conformità agli elaborati progettuali. Durante la fase progettuale le valutazioni sullo stato del pennone sono state effettuate necessariamente su base visiva. Solo a seguito del montaggio del ponteggio, indispensabile per lavorare in sicurezza, è stato possibile eseguire verifiche approfondite mediante personale e strumentazioni specialistiche. Tali verifiche hanno evidenziato condizioni del pennone peggiori rispetto a quanto inizialmente rilevato, rendendo necessaria la sua sostituzione, al fine di garantire la sicurezza della struttura della struttura e del pubblico, nonché il ripristino della sua piena funzionalità. Il ponteggio è mantenuto in opera in quanto necessario alle operazioni di sostituzione del pennone e coerente con la corretta sequenza delle lavorazioni, consentendo di operare in condizioni di sicurezza e continuità. L’amministrazione e i soggetti tecnici coinvolti operano per garantire il completamento delle attività nel minor tempo possibile"
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