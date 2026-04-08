Stadio, Palazzo Vecchio: “Project financing e torre di Maratona, tutto regolare”

"Relativamente al project financing, ricordo che si tratta di una procedura che permette una collaborazione tra pubblico e privato. Sui temi richiamati, l’azione dell’amministrazione è improntata a criteri rigorosi e alla piena aderenza al Codice dei contratti pubblici e alla normativa europea. Non accettiamo lezioni né tantomeno insinuazioni su presunti rischi di distorsione della concorrenza: sono affermazioni gravi che non trovano alcun riscontro nella realtà. Come ha sempre ribadito anche la sindaca, le interlocuzioni necessarie a fini istruttori sono in corso da tempo. Sorge piuttosto una domanda: secondo il consigliere Sabatini, l’amministrazione dovrebbe forse rinunciare al confronto con i soggetti coinvolti, a partire dalla Fiorentina, la squadra di calcio della città con cui c’è una convenzione in essere, per di più nell’anno del centenario? È davvero questa la sua idea di buona amministrazione? Noi riteniamo esattamente il contrario: il dialogo istituzionale e le interlocuzioni istruttorie non solo sono legittimi, ma necessari per garantire percorsi solidi, trasparenti e nell’interesse pubblico."