Stasera alle 21 la Fiorentina sarà impegnata a Londra contro il Crystal Palace in Conference League. Come scrive il Corriere Fiorentino, nella capitale inglese sono in arrivo quasi duemila tifosi viola. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Selhurst Park sarà una bolgia. In arrivo quasi duemila tifosi viola
Corriere Fiorentino
Selhurst Park sarà una bolgia. In arrivo quasi duemila tifosi viola
Pronta anche una coreografia da parte dei tifosi del Crystal Palace per la gara contro la Fiorentina
A provare a farsi sentire nella bolgia di Selhurst Park (che stasera si colorerà con una coreografia ad hoc), lo stadio del Crystal Palace costruito in mezzo alle case, anche 1.600 tifosi viola, molti già arrivati a Londra. Tra chi si è concesso una gita nella City e chi ha invece scelto il quartiere dove sorge lo stadio dei vetrai, tutti si augurano di vedere la miglior Fiorentina. La stessa che dopo due finali e una semifinale dovrà confermare di essere abituata alle serate di prestigio in Europa.
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