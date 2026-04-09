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Corriere Fiorentino

Selhurst Park sarà una bolgia. In arrivo quasi duemila tifosi viola

Selhurst Park sarà una bolgia. In arrivo quasi duemila tifosi viola - immagine 1
Pronta anche una coreografia da parte dei tifosi del Crystal Palace per la gara contro la Fiorentina
Redazione VN

Stasera alle 21 la Fiorentina sarà impegnata a Londra contro il Crystal Palace in Conference League. Come scrive il Corriere Fiorentino, nella capitale inglese sono in arrivo quasi duemila tifosi viola. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

A pro­vare a farsi sen­tire nella bol­gia di Selhurst Park (che sta­sera si colo­rerà con una coreo­gra­fia ad hoc), lo sta­dio del Cry­stal Palace costruito in mezzo alle case, anche 1.600 tifosi viola, molti già arri­vati a Lon­dra. Tra chi si è con­cesso una gita nella City e chi ha invece scelto il quar­tiere dove sorge lo sta­dio dei vetrai, tutti si augu­rano di vedere la miglior Fio­ren­tina. La stessa che dopo due finali e una semi­fi­nale dovrà con­fer­mare di essere abi­tuata alle serate di pre­sti­gio in Europa.

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