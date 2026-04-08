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Crystal Palace, serata d’elite contro la Fiorentina: pronta la coreografia

Crystal Palace, serata d’elite contro la Fiorentina: pronta la coreografia - immagine 1
Il tifo organizzato locale si prepara a vivere un vero e proprio evento
Redazione VN

I tifosi del Crystal Palace sono pronti a vivere una grande serata in occasione del quarto di finale contro la Fiorentina. Un match di andata che sa quasi di finale anticipata, con gli Eagles pronti a giocare una partita convincente contro la truppa di Paolo Vanoli. Ed i sostenitori locali non vogliono essere da meno. Intanto il Selhurst Park sarà esaurito in ogni ordine di posto e questo renderà l'atmosfera unica.

Poi c'è anche l'aspetto scenografico. I tifosi del Palace, infatti, hanno organizzato una coreografia per l'inizio della partita con la Fiorentina e proprio nella giornata odierna sulle loro pagine social hanno condiviso le informazioni principali per realizzarla. Un ambiente niente male per capitan De Gea e compagni, che dovranno essere bravi a reggere l'impatto con la squadra londinese, soprattutto nei primi minuti del match.

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