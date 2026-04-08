LIVE – Pongracic: “Vedo un’altra Fiorentina. Mateta? Ci ho già giocato contro”

"Conosco Mateta, una volta l'ho beccato in under 21, giocando contro la Francia, si vedeva già che era fisico e veloce. Ho visto anche un paio di gol in Premier che ha fatto lo scorso anno, dobbiamo stare attenti con questi giocatori, Qui hanno grande qualità, bisogna sempre difendere come un blocco, come un collettivo. Penso di avere certe caratteristiche, e posso dare qualcosa alla squadra, ed è quello che provo a fare. Sono felice di avere la possibilità di andare al Mondiale."