Marin Pongracic parlerà in diretta dalla pancia di Selhurts Park. Segui con Violanews.com la diretta testuale della conferenza stampa, prevista per le 19:30. Ecco le sue parole:
altri campionati
LIVE – Pongracic: “Vedo un’altra Fiorentina. Mateta? Ci ho già giocato contro”
"Conosco Mateta, una volta l'ho beccato in under 21, giocando contro la Francia, si vedeva già che era fisico e veloce. Ho visto anche un paio di gol in Premier che ha fatto lo scorso anno, dobbiamo stare attenti con questi giocatori, Qui hanno grande qualità, bisogna sempre difendere come un blocco, come un collettivo. Penso di avere certe caratteristiche, e posso dare qualcosa alla squadra, ed è quello che provo a fare. Sono felice di avere la possibilità di andare al Mondiale."
Il momento: "La vittoria di Verona ci fa respirare, una vittoria importantissima, ma non dobbiamo dimenticare il nostro percorso. Partite dove avevamo perso la fiucia, ma ora vedo un'altra squadra, che combatte ad ogni pallone, abbiamo un certo spirito, anche se non sempre giochiamo bene."
Le altre parole...
© RIPRODUZIONE RISERVATA