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Corriere dello Sport

A Londra Selhurst Park esaurito: attesi oltre 1.600 tifosi della Fiorentina

A Londra Selhurst Park esaurito: attesi oltre 1.600 tifosi della Fiorentina - immagine 1
Verso Crystal Palace-Fiorentina si va verso il sold-out al Selhurst Park. Si attendono circa 1.600 tifosi viola.
Redazione VN

Una trasferta che per molti è da non mancare quella a Londra contro il Crystal Palace: gli inglesi attendono la gara con trepidazione visto che non giocano dal 19 marzo scorso per incastri del calendario e il Selhurst Park sarà tutto esaurito. Come racconta il Corriere dello Sport oggi in edicola, però, non mancherà nemmeno il calore viola: oltre 1.600 i tifosi attesi da Firenze.

Procede la vendita per il ritorno

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Come si legge, procede bene anche la vendita per la gara del Franchi del prossimo 16 aprile. L'occasione di superare un avversario di livello e continuare l'avventura europea comincia a diventare ghiotta.

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