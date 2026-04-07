Una trasferta che per molti è da non mancare quella a Londra contro il Crystal Palace: gli inglesi attendono la gara con trepidazione visto che non giocano dal 19 marzo scorso per incastri del calendario e il Selhurst Park sarà tutto esaurito. Come racconta il Corriere dello Sport oggi in edicola, però, non mancherà nemmeno il calore viola: oltre 1.600 i tifosi attesi da Firenze.
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VIOLA NEWS news viola stampa A Londra Selhurst Park esaurito: attesi oltre 1.600 tifosi della Fiorentina
Corriere dello Sport
A Londra Selhurst Park esaurito: attesi oltre 1.600 tifosi della Fiorentina
Verso Crystal Palace-Fiorentina si va verso il sold-out al Selhurst Park. Si attendono circa 1.600 tifosi viola.
Procede la vendita per il ritorno—
Come si legge, procede bene anche la vendita per la gara del Franchi del prossimo 16 aprile. L'occasione di superare un avversario di livello e continuare l'avventura europea comincia a diventare ghiotta.
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