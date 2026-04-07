A Londra Selhurst Park esaurito: attesi oltre 1.600 tifosi della Fiorentina

Una trasferta che per molti è da non mancare quella a Londra contro il Crystal Palace: gli inglesi attendono la gara con trepidazione visto che non giocano dal 19 marzo scorso per incastri del calendario e il Selhurst Park sarà tutto esaurito. Come racconta il Corriere dello Sport oggi in edicola, però, non mancherà nemmeno il calore viola: oltre 1.600 i tifosi attesi da Firenze.