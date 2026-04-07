Morte Astori: “Fabbricato falso certificato. Una distruzione maldestra”

La Nazione oggi in edicola svela le motivazioni della condanna a un anno per l'ex medico sociale della Fiorentina Giorgio Galanti , già processato dopo la morte dell'ex capitano Davide Astori. Secondo l'accusa, "Nonostante fosse già sotto attenzione giudiziaria, per addurre elementi a suo favore non ha esitato a fabbricare un documento falso non in proprio ma coinvolgendo i due impiegati apicali del reparto di Medicina di Careggi e tutti i suoi dipendenti, oltre a una conoscente di lunga data".

La situazione

Il tribunale di Firenze, nello scorso giugno, ha condannato il professionista reo di aver (con "disinvoltura") aggiunto un accertamento mirato a verificare il comportamento del cuore di Astori postumo alla scomparsa del giocatore. Esito risalente al 2017 e che secondo Galanti sarebbe stato difensivo della sua posizione: un documento mai estrapolato dai computer prima che lo stesso medico ne richiedesse "la produzione". L'accusa di falso è arrivata per lui e per la dott.ssa Toncelli, condannata a 8 mesi come il successore di Galanti, Modesti. Quest'ultimo aveva infatti maldestramente cestinato il documento.