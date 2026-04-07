Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non si è fermata nemmeno a Pasquetta, ritrovandosi al Viola Park per una sessione di "sudore e fatica". Il quotidiano mette nel mirino la trasferta di Londra contro il Crystal Palace, sottolineando l'ottimismo di Paolo Vanoli per il recupero di Dodò: il terzino brasiliano ha infatti svolto quasi tutto l’allenamento insieme al resto del gruppo, candidandosi prepotentemente per una maglia da titolare nell'andata dei quarti di Conference League.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Vanoli spera di recuperare un big per Londra. Altri infortunati in bilico”
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Gazzetta: “Vanoli spera di recuperare un big per Londra. Altri infortunati in bilico”
Fiorentina verso Londra: la Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati. Solo le quotazioni di un calciatore infortunato sono in forte risalita
Infermeria affollata—
Sempre secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, la situazione resta invece più complessa per il resto degli indisponibili. Se Dodò corre verso il rientro, lo stesso non si può dire per Mandragora, Parisi, Solomon e Fortini. Questi ultimi, spiega la "Rosea", hanno proseguito nel loro programma di lavoro personalizzato e restano dunque in forte dubbio per la sfida europea. Vanoli dovrà quindi gestire con attenzione le rotazioni, sperando che i carichi di lavoro differenziati portino a qualche recupero last-minute prima della partenza per l'Inghilterra.
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