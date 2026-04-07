Gazzetta: “Vanoli spera di recuperare un big per Londra. Altri infortunati in bilico”

Fiorentina verso Londra: la Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati. Solo le quotazioni di un calciatore infortunato sono in forte risalita

Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non si è fermata nemmeno a Pasquetta, ritrovandosi al Viola Park per una sessione di "sudore e fatica". Il quotidiano mette nel mirino la trasferta di Londra contro il Crystal Palace, sottolineando l'ottimismo di Paolo Vanoli per il recupero di Dodò: il terzino brasiliano ha infatti svolto quasi tutto l’allenamento insieme al resto del gruppo, candidandosi prepotentemente per una maglia da titolare nell'andata dei quarti di Conference League.