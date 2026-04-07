Nazione: “Se Vanoli centrasse il doppio obiettivo cambierebbero le idee?”

E se Paolo Vanoli dovesse centrare oltre alla salvezza anche la Conference League? Potrebbero ribaltarsi alcune scelte?

È presto per parlare di futuro, anche se gli interrogativi ci sono da mesi. Ma la domanda sorge spontanea: se la Fiorentina oltre alla salvezza si prendesse anche la Conference? Come cambierebbero gli scenari?

Vanoli aspetta...

La Nazione si rifà soprattutto al futuro di Paolo Vanoli: se arrivasse un risultato pieno sul doppio binario le decisioni saranno vincolate a questo? Non sarebbe ipotizzabile un futuro con questo allenatore? Ad oggi risposte non ce ne sono, tutto ancora troppo in bilico. Ma i risultati potrebbero davvero cambiare tante cose.