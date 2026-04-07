Fagioli, il regista della rinascita: tra salvezza e il sogno Conference

Nicolò Fagioli si prende la Fiorentina: dai numeri da top player in Serie A alla sfida decisiva di Conference League contro il Crystal Palace. Analisi del momento d'oro del regista di Vanoli

Redazione VN 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 08:22)

Dopo il relax pasquale in Versilia, Nicolò Fagioli è tornato al Viola Park per guidare la Fiorentina nel momento cruciale della stagione. Il suo gol contro il Verona non è stato solo esteticamente pregevole, ma vitale per la classifica: la prodezza dal limite ha permesso ai viola di staccare Lecce e Cremonese, portandoli a +5 dalla zona calda. In questo 2026, il centrocampista di Piacenza si è preso le chiavi della squadra, diventando l'uomo in più di Paolo Vanoli e confermandosi un pilastro imprescindibile per la risalita in campionato.

I numeri da top — Le statistiche di Sofascore certificano la crescita esponenziale di Fagioli nel ruolo di regista. In Serie A, il numero 44 brilla per visione di gioco e precisione: è il secondo miglior centrocampista del campionato per grandi occasioni create (10 contro le 14 di Barella) e per passaggi chiave (57 contro 64), con una precisione chirurgica del 90.1%. Con due gol e diversi assist, Nico è a un passo dal superare il suo record personale di partecipazioni attive alla rete (6) stabilito ai tempi della Juventus, dimostrando che il sistema di gioco di Vanoli (sia esso 4-3-3 o 4-1-4-1) è l'abito perfetto per il suo talento. Per alcuni numeri è superiore anche a centrocampisti del calibro di Modric e Calhanoglu. Leggi l'approfondimento di Violanews per sapere in quali statistiche domina l'ex Juventus

Obiettivo Londra: assalto alla semifinale europea — Nonostante la priorità rimanga la salvezza, la Conference League rappresenta la via maestra per tornare in Europa anche l'anno prossimo. Fagioli è già stato decisivo nei playoff contro lo Jagiellonia e giovedì sarà il titolare inamovibile nella sfida d'andata dei quarti di finale a Londra contro il Crystal Palace. Essendo squalificato per il prossimo turno di campionato contro la Lazio, il regista punterà tutto sulla trasferta inglese per trascinare la Fiorentina verso una storica semifinale e riscattare definitivamente una stagione travagliata. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.