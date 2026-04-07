Nazione: “Prima la Conference, per qualche ora si ribaltano le gerarchie”

Di fatto, con il +5 in campionato sulla salvezza, Crystal Palace-Fiorentina è una partita che permette di ribaltare le gerarchie della stagione. È vero - scrive La Nazione - c'è ancora da blindare la permanenza in A, ma i piani ora sono cambiati. La Fiorentina ha vinto le gare che doveva vincere e la Conference alza il livello, mai c'era stato un avversario dei Top 5 campionati europei prima delle semifinali finora.

Aria nuova

Il vento è decisamente cambiato: nel 2026 il passo è da posizione europea con 23 punti all'attivo in 14 gare e ora proprio l'Europa diventa un primo obiettivo, quasi ribaltando le gerarchie e dando spazio ai titolari. Dodo, Parisi Fagioli, ma anche De Gea in porta e Kean davanti: sono tutte le idee chiare di un tecnico che adesso sull'Europa punta davvero.