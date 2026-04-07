Di fatto, con il +5 in campionato sulla salvezza, Crystal Palace-Fiorentina è una partita che permette di ribaltare le gerarchie della stagione. È vero - scrive La Nazione - c'è ancora da blindare la permanenza in A, ma i piani ora sono cambiati. La Fiorentina ha vinto le gare che doveva vincere e la Conference alza il livello, mai c'era stato un avversario dei Top 5 campionati europei prima delle semifinali finora.
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Nazione: “Prima la Conference, per qualche ora si ribaltano le gerarchie”
La Fiorentina si rituffa sulla Conference con la consapevolezza di avere seppur per qualche giorno gerarchie diverse.
Aria nuova—
Il vento è decisamente cambiato: nel 2026 il passo è da posizione europea con 23 punti all'attivo in 14 gare e ora proprio l'Europa diventa un primo obiettivo, quasi ribaltando le gerarchie e dando spazio ai titolari. Dodo, Parisi Fagioli, ma anche De Gea in porta e Kean davanti: sono tutte le idee chiare di un tecnico che adesso sull'Europa punta davvero.
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