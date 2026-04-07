Fagioli, dal Verona… a Verona. Corsport: “Si è preso la Fiorentina”

Nicolò Fagioli è diventato un faro imprescindibile per la Fiorentina. Dalla partita di andata col Verona ha svoltato ed è un fattore salvezza

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica un focus a Nicolò Fagioli, che sta diventando sempre più un leader e un faro di centrocampo. La rete decisiva al Verona è arrivata al culmine di un'altra prestazione solida e di qualità, ricca di sostanza. Il centrocampista si è preso la squadra sulle spalle, mostrando grande personalità (finalmente ritrovata), carattere e tecnica. I numeri sono dalla sua parte: il gol di sabato si somma a quello contro il Como, in un minutaggio crescente. 17ª gara di fila da titolare, 12 senza saltare un minuto e 4 consecutive. Il bottino? 8 punti e un pezzo di salvezza.