Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica un focus a Nicolò Fagioli, che sta diventando sempre più un leader e un faro di centrocampo. La rete decisiva al Verona è arrivata al culmine di un'altra prestazione solida e di qualità, ricca di sostanza. Il centrocampista si è preso la squadra sulle spalle, mostrando grande personalità (finalmente ritrovata), carattere e tecnica. I numeri sono dalla sua parte: il gol di sabato si somma a quello contro il Como, in un minutaggio crescente. 17ª gara di fila da titolare, 12 senza saltare un minuto e 4 consecutive. Il bottino? 8 punti e un pezzo di salvezza.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fagioli, dal Verona… a Verona. Corsport: “Si è preso la Fiorentina”
Corriere dello Sport
Fagioli, dal Verona… a Verona. Corsport: “Si è preso la Fiorentina”
Nicolò Fagioli è diventato un faro imprescindibile per la Fiorentina. Dalla partita di andata col Verona ha svoltato ed è un fattore salvezza
Dal Verona... a Verona—
Secondo il quotidiano, Fagioli ha cambiato passo dalla partita di andata contro il Verona, un passaggio più lungo dopo l'investitura di Pioli a inizio stagione e di Vanoli nella seconda parte. Il tecnico l'ha arretrato posizione, con due mediani a fargli da scudieri, ma il merito è anche del ragazzo, che sta finalmente mostrando di cosa è capace.
© RIPRODUZIONE RISERVATA