La Conference ha un altro sapore. CorFio: “Ora tutto su Londra”

Cartolina dall'Inghilterra

Da Londra erano usciti male sia Montella che Paulo Sousa (ma erano altre stagioni) e la dimensione di oggi si chiama Conference League. Gli inglesi sono gli avversari più quotati che i viola affronteranno, anche se attualmente sono 14esimi in campionato e pure loro puntano tanto sull'Europa. La fortuna di Vanoli è che il clima nello spogliatoio si sia fatto più sereno: le inseguitrici hanno perso e pure il Cagliari adesso è dietro, ma servirà recuperare soprattutto forze. Dodo, Parisi, Solomon, Kean sono tutti da valutare al meglio ma sono anche certezze di questo finale di stagione. A differenza di altre volte, però, è certo: niente turnover per la coppa.