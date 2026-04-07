Testa alla Conference, ora più che mai. Perché la Fiorentina può cercare il riscatto dopo mesi difficili e quasi tutta la stagione in apnea. La doppia sfida al Crystal Palace, spiega il Corriere Fiorentino, oggi ha un altro sapore: quello di impreziosire davvero un'annata storta sotto tanti punti di vista magari sfatando anche qualche tabù.
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VIOLA NEWS news viola stampa La Conference ha un altro sapore. CorFio: “Ora tutto su Londra”
Corriere Fiorentino
La Conference ha un altro sapore. CorFio: “Ora tutto su Londra”
La Fiorentina andrà a giocare in Conference con tutt'altro spirito visto il margine sicuro in campionato. A Londra per provare a vincere.
Cartolina dall'Inghilterra—
Da Londra erano usciti male sia Montella che Paulo Sousa (ma erano altre stagioni) e la dimensione di oggi si chiama Conference League. Gli inglesi sono gli avversari più quotati che i viola affronteranno, anche se attualmente sono 14esimi in campionato e pure loro puntano tanto sull'Europa. La fortuna di Vanoli è che il clima nello spogliatoio si sia fatto più sereno: le inseguitrici hanno perso e pure il Cagliari adesso è dietro, ma servirà recuperare soprattutto forze. Dodo, Parisi, Solomon, Kean sono tutti da valutare al meglio ma sono anche certezze di questo finale di stagione. A differenza di altre volte, però, è certo: niente turnover per la coppa.
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