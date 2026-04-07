Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Corsport: “Dodo e Solomon scalpitano, altri due da valutare per Londra”

Corriere dello Sport

Corsport: “Dodo e Solomon scalpitano, altri due da valutare per Londra”

Corsport: “Dodo e Solomon scalpitano, altri due da valutare per Londra” - immagine 1
Verso la partita contro il Crystal Palace, Dodo e Solomon sono i più vicini al recupero. Altri due rappresentano un'incognita.
Redazione VN

Sono ripartiti ieri i lavori al Viola Park verso l'impegno londinese contro il Crystal Palace di giovedì. Vanoli spera di recuperare quasi tutti i giocatori in bilico, così da avere più alternative possibili. Il Corriere dello Sport fa un bilancio delle varie situazioni con più e meno chances di recupero.

Dodo e gli altri

—  

Vanoli aveva consapevolmente risparmiato Dodo a Verona per averlo al meglio, così come Solomon. Più un'incognita invece Parisi: ha preso una botta contro l'Inter e ha saltato l'Hellas, ci proverà. Discorso simile per Mandragora, che sta smaltendo un problema al polpaccio. Ancora pessimismo invece su Fortini.

Leggi anche
Fagioli, dal Verona… a Verona. Corsport: “Si è preso la Fiorentina”
La Conference ha un altro sapore. CorFio: “Ora tutto su Londra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA