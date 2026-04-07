Conference impegnativa? Corsport: “Ma in trasferta la viola va forte”

La Fiorentina fa tappa a Londra per affrontare il Crystal Palace per i quarti di finale, contro un avversario di livello e in una trasferta che si preannuncia più difficile. Ma il Corriere dello Sport rileva un dato interessante: lontano dal Franchi la squadra viola è più forte che in casa . I numeri sono tutti dalla parte di Vanoli: nelle ultime sei trasferte cinque vittorie (Como, Jagiellonia, Cremonese, Rakow, Verona) con una sola sconfitta a Udine e 12 reti segnate e 6 subite. In casa, invece, nello stesso periodo 9 punti.

Fattore Franchi (al contrario)

Il quotidiano prova a interpretare il dato: un Franchi rattoppato e con posti limitati ha perso un po' la sua spinta. Un problema che andrà avanti anche per le prossime stagioni e attualmente prima di rivederlo al top ci vorrà tempo. E così è arrivato fuori casa il grande balzo della squadra, come se ci fosse meno pressione rispetto ai match casalinghi. Per ora siamo nel campo delle ipotesi, ma la controprova è dietro l'angolo: dopo la Conference fuori ci saranno Lecce, Roma e Juventus. Un bel banco.