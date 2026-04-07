Avanti la prossima. Fra salvezza ed Europa la Fiorentina si riscopre sballottata di partita in partita senza soste. In Conference si cercano importanti conferme contro una squadra di Premier e i viola ci arrivano con un morale diverso. Il centrocampo è il reparto che sta meglio e soprattutto questa squadra ha vinto quando doveva negli scontri importanti in campionato. Inter e Verona sono state due prove concrete, ora servono conferme.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fiorentina, conferma cercasi. I risultati ora valgono doppio”
La Nazione
Nazione: “Fiorentina, conferma cercasi. I risultati ora valgono doppio”
La Fiorentina ha vinto le gare che doveva in campionato e adesso cerca conferme anche in Europa. A partire dalla zona mediana.
I titolari devono dare tutto—
Come spiega La Nazione, a Londra ci saranno i big chiamati a fare la differenza. Fagioli è in questo momento il faro, le sue geometrie possono fare la differenza unite a cuore e combattività dei compagni.
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