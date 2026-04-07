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Nazione: “Fiorentina, conferma cercasi. I risultati ora valgono doppio”

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La Fiorentina ha vinto le gare che doveva in campionato e adesso cerca conferme anche in Europa. A partire dalla zona mediana.
Redazione VN

Avanti la prossima. Fra salvezza ed Europa la Fiorentina si riscopre sballottata di partita in partita senza soste. In Conference si cercano importanti conferme contro una squadra di Premier e i viola ci arrivano con un morale diverso. Il centrocampo è il reparto che sta meglio e soprattutto questa squadra ha vinto quando doveva negli scontri importanti in campionato. Inter e Verona sono state due prove concrete, ora servono conferme.

I titolari devono dare tutto

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Come spiega La Nazione, a Londra ci saranno i big chiamati a fare la differenza. Fagioli è in questo momento il faro, le sue geometrie possono fare la differenza unite a cuore e combattività dei compagni.

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