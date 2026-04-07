“Tranquillo? Mai nel calcio”: Repubblica svela il mantra di Vanoli verso la salvezza

La Fiorentina ha trovato nell'uovo di Pasqua una salvezza virtuale grazie al successo di Verona. Sebbene manchi ancora l'aritmetica, l'edizione odierna di La Repubblica sottolinea come i viola abbiano ormai scacciato la paura, guadagnando 23 punti in 14 partite da inizio anno (media da Europa). Per chiudere definitivamente i conti, l'obiettivo è raccogliere 5 o 6 punti nelle prossime tre sfide contro Lazio, Lecce e Sassuolo, evitando così di dover fare calcoli nel durissimo finale di stagione contro Roma, Juve e Atalanta. Vanoli, però, non si sente ancora tranquillo e chi ha potuto incontrarlo, alle domande sulla salvezza già acquisita si è sentito rispondere: "Tranquillo nel calcio? Mai"