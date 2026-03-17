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VIOLA NEWS statistiche Il confronto: Vanoli meglio di Pioli sia in campionato che in generale

raffronto pioli-vanoli

Il confronto: Vanoli meglio di Pioli sia in campionato che in generale

Pioli e Vanoli
Il raffronto statistico stagionale fra Stefano Pioli e Paolo Vanoli per quello che concerne il rendimento sulla panchina viola
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito il confronto fra i rendimenti di Pioli e Vanoli nell'attuale campionato sulla panchina viola

CAMPIONATO
GVNPMedia punti/gara
Pioli100460,40
Vanoli196671,26

Di seguito il confronto fra i rendimenti di Pioli e Vanoli nelle gare ufficiali stagionali sulla panchina viola

GARE UFFICIALI
GVNPMedia punti/gara
Pioli144461,14
Vanoli2696111,27

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