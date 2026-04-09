Crystal Palace, la probabile formazione: dubbio a centrocampo, Mateta in avanti

Il Crystal Palace ha alcuni dubbi di formazione, legati alle condizioni di alcuni big come Munoz e Mateta

Il Crystal Palace si prepara ad una serata storica. Selhurts Park ribolle di entusiasmo per una notte che verrà ricordata. Per questo motivo Glasner non vuole fallire l'appuntamento. Il tecnico austriaco punterà sul suo classico 3-4-2-1. In porta Henderson dovrebbe tornare titolare, dopo alcuni problemi fisici. Difesa a 3 con Canvot, Richards ed il nazionale francese Lacroix. Centrocampo affidato a Wharton, con il ballottaggio tra Kamada e Hughes per un posto a fianco a lui. A sinistra Mitchell ha il posto garantito, mentre a destra Johnson parte davanti, rispetto all'acciaccato Munoz. In avanti ci dovrebbe essere Mateta, con Pino e Sarr alle sue spalle, ma c'è anche l'alternativa Guessand al post dell'ex Mainz.