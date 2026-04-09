Piccoli vuole prendersi la scena. E per qualche ora aveva sognato la nazionale

Il quotidiano scrive che mai come stavolta l'ex Cagliari vuole prendersi la scena. Un'occasione d'oro, forse irripetibile, che il centravanti vuole trasformare in una dichiarazione di maturità. Nelle ultime quattro partite ha messo a referto due gol e altrettanti assist. Segnali di crescita che si intrecciano con la fiducia ritrovata.

La sosta ha momentaneamente interrotto il suo slancio, ma gli ha anche regalato per qualche ora un sogno: quello della nazionale. Per un pomeriggio, infatti, dopo il forfait di Scamacca, il suo nome ha iniziato a circolare in orbita azzurra salvo poi essere scartato da Gattuso. Un'illusione, forse, ma anche la prova che il suo rendimento non è passato inosservato.