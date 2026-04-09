La Nazione si concentra su Roberto Piccoli. Sarà lui a guidare l'attacco della Fiorentina a Londra contro il Crystal Palace in Conference League complice l'assenza di Moise Kean, ancora alle prese coi colori alla tibia.
La Nazione
Piccoli vuole prendersi la scena. E per qualche ora aveva sognato la nazionale
Il quotidiano scrive che mai come stavolta l'ex Cagliari vuole prendersi la scena. Un'occasione d'oro, forse irripetibile, che il centravanti vuole trasformare in una dichiarazione di maturità. Nelle ultime quattro partite ha messo a referto due gol e altrettanti assist. Segnali di crescita che si intrecciano con la fiducia ritrovata.
La sosta ha momentaneamente interrotto il suo slancio, ma gli ha anche regalato per qualche ora un sogno: quello della nazionale. Per un pomeriggio, infatti, dopo il forfait di Scamacca, il suo nome ha iniziato a circolare in orbita azzurra salvo poi essere scartato da Gattuso. Un'illusione, forse, ma anche la prova che il suo rendimento non è passato inosservato.
Piccoli ha già dimostrato di saper lasciare il segno in Europa: suo, infatti, il gol dell'1-1 contro il Rakow. Segnare ancora, in un contesto più prestigioso, significherebbe salire a quota nove reti stagionali e avvicinare la doppia cifra. All'orizzonte c'è anche la possibilità di agganciare, o persino superare, le 12 reti complessive messe a segno nella scorsa stagione con la maglia del Cagliari.
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