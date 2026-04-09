Gazzetta: “Fagioli-Wharton, che duello. Quanti pericoli per la Fiorentina”

Oggi i pericoli non mancheranno per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il Crystal Palace è una squadra temibile e certamente non basterà la squadra vista a Verona. In attacco Glasner potrà contare su Mateta, con Guessand come prima riserva. Sarr e Pino non saranno Eze ed Olise, ma sanno far male, infilandosi negli spazi. Wharton è la stella e con Fagioli darà vita ad un gran duello. La difesa delle Eagles ha perso Guehi a gennaio, uscendone indebolita, ma può comunque contare sul velocissimo Lacroix. Fonte Gazzetta dello Sport.