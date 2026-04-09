La Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean per la gara di questa sera contro il Crystal Palace in Conference League. La Nazione scrive:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Kean: prima ok, poi infortunato. Nazione: “Pasticcio nella comunicazione viola”
La Nazione
Kean: prima ok, poi infortunato. Nazione: “Pasticcio nella comunicazione viola”
Nel giro di un'ora lo staff comunicazione della Fiorentina ha presentato tre diversi scenari relativi alle condizioni fisiche di Moise Kean che, alla fine, salterà la gara di Londra contro il Crystal Palace
Un'assenza rumorosa sulla cui spiegazione la Fiorentina ieri ha pasticciato. Prima è stato detto che stava bene (nonostante durante la rifinitura la punta non avesse preso parte alla seduta di squadra), poi ha rettificato dicendo che il numero 20 stava facendo un lavoro individuale e infine - terza versione nel giro di meno di un'ora - ha comunicato che il giocatore era in gestione e che molto probabilmente, per scelta condivisa, non sarebbe volato a Londra a causa dei ben noti problemi alla tibia che sono tornati a farsi sentire lunedì. Un pastrocchio comunicativo che fa il pari con quello dei giorni scorsi a proposito di Mandragora, Solomon e Parisi. Per non parlare di Lamptey sul quale non si hanno notizie ormai da mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA