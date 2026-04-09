Repubblica: “Solomon, si allungano i tempi di recupero. Vanoli ha poche opzioni”

La Fiorentina si presenta alla sfida con numerose assenze pesanti, a partire da Kean, ancora fermo per il problema alla tibia e costretto al forfait nonostante i tentativi di recupero: salterà così circa il 40% delle partite stagionali per infortunio. Fuori anche Solomon, Fortini e Parisi, oltre a Rugani, Brescianini e Lezzerini esclusi dalla lista UEFA.

L’assenza del centravanti è la più pesante, suscitando delusione in tutto l'ambiente, da Vanoli ai tifosi. Non sono da meno anche i forfait di Solomon e Parisi, che tolgono a Vanoli gli esterni titolari del 4-3-3 e limitano le alternative a gara in corso. I tempi di recupero di Solomon si sono allungati rispetto alle previsioni, mentre Parisi non ha ancora smaltito il colpo subito contro l’Inter.