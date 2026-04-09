Notte d'Europa se non a cinque, a quattro stelle, per la Fiorentina. La Nazione presenta così la sfida di questa sera in Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. Passa da Londra, stadio storico, diciamo pure con tanto profumo della provincia inglese del Crystal Palace, il timbro più importante per capire se la squadra di Vanoli può tenersi stretti sogno e ambizione di correre nella direzione della Conference League.
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VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione: “Notte da…quattro stelle. Le ambizioni viola passano da Londra”
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La Nazione: “Notte da…quattro stelle. Le ambizioni viola passano da Londra”
Per la Fiorentina si prospetta una notte da leoni a Londra contro il Crystal Palace
Per il quotidiano le stelle sono quattro anziché cinque per via dell'assenza di Moise Kean che sente ancora dolore alla tibia. Vanoli, tuttavia, non vuol sentire parlare d'emergenza. Il concetto di sfida che vale un sogno a occhi aperti - si legge - si accompagna bene alla dose di fiducia e di concretezza che l'allenatore dà e chiede a chi, questa sera, sarà in campo. Resta il fatto che l'incrocio con il Crystal Palace assomiglia molto a un appuntamento da dentro o fuori la prospettiva da affiancare una stagione fatta di salite e paure come quelle vissute (e ancora in qualche modo in agguato) in campionato, a una cavalcata in Europa che potrebbe diventare sempre più elettrizzante e motivante.
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