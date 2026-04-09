La Nazione: “Notte da…quattro stelle. Le ambizioni viola passano da Londra”

Per il quotidiano le stelle sono quattro anziché cinque per via dell'assenza di Moise Kean che sente ancora dolore alla tibia. Vanoli, tuttavia, non vuol sentire parlare d'emergenza. Il concetto di sfida che vale un sogno a occhi aperti - si legge - si accompagna bene alla dose di fiducia e di concretezza che l'allenatore dà e chiede a chi, questa sera, sarà in campo. Resta il fatto che l'incrocio con il Crystal Palace assomiglia molto a un appuntamento da dentro o fuori la prospettiva da affiancare una stagione fatta di salite e paure come quelle vissute (e ancora in qualche modo in agguato) in campionato, a una cavalcata in Europa che potrebbe diventare sempre più elettrizzante e motivante.