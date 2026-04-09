Sarri riparte da Firenze: con l’addio alla Lazio potrebbe ripensarci in estate

Sarri si è immolato per la Lazio e i laziali. Niente serenate al bel gioco - scrive il Corriere dello Sport - solo difesa in cassaforte e colpi utili per frenare la discesa. Moltiplicatore di soluzioni e punti , si avvia verso l’epilogo di questa stagione complicata. Riparte da Firenze , città che in estate gli ha dimostrato affetto quando in ballo c’era la scelta dell’allenatore, si parlava anche di lui :

«Ringrazio il popolo viola. Sapere che hanno attaccato le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente. La telefonata della Fiorentina è arrivata quando l’accordo con la Lazio era già chiuso, il dirigente che mi ha chiamato lo sapeva» - la battuta avvelenata.