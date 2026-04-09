Sarri si è immolato per la Lazio e i laziali. Niente serenate al bel gioco - scrive il Corriere dello Sport - solo difesa in cassaforte e colpi utili per frenare la discesa. Moltiplicatore di soluzioni e punti, si avvia verso l’epilogo di questa stagione complicata. Riparte da Firenze, città che in estate gli ha dimostrato affetto quando in ballo c’era la scelta dell’allenatore, si parlava anche di lui:
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VIOLA NEWS news viola stampa Sarri riparte da Firenze: con l’addio alla Lazio potrebbe ripensarci in estate
Corriere dello Sport
Sarri riparte da Firenze: con l’addio alla Lazio potrebbe ripensarci in estate
Lotito e Fabiani avevano accelerato la firma in estate temendo di vedersi scippare Sarri dalla Fiorentina, con l'addio alla Lazio si riapre?
«Ringrazio il popolo viola. Sapere che hanno attaccato le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente. La telefonata della Fiorentina è arrivata quando l’accordo con la Lazio era già chiuso, il dirigente che mi ha chiamato lo sapeva» - la battuta avvelenata.
Lotito e Fabiani invece avevano accelerato la firma temendo di vedersi scippare Sarri, com’è cambiata la storia. Il tecnico di Figline, se finisse la storia bis con la Lazio, a Firenze penserebbe.
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