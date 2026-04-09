L'arrivo di Fabio Paratici certamente porterà delle novità nella progettualità viola. Il diirgente è stato intervistato dal Corriere della Sera e, nel corso della chiacchierata con Paolo Condò, ha parlato anche dei progetti futuri riguardanti la Fiorentina. Una delle domande è stata sulla creazione dell'Under 23. Paratici ha risposto in modo chiaro:
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VIOLA NEWS news viola stampa Paratici: “Brand Como? Bello, ma volete mettere con Firenze? Non scherziamo”
Corriere della Sera
Paratici: “Brand Como? Bello, ma volete mettere con Firenze? Non scherziamo”
Fabio Paratici non ha dubbi, il potenziale del brad Firenze è altissimo, sotto ogni punto di vista
Deve farlo, col Viola Park. E deve svilupparsi in ogni possibile direzione. Apprezzo molto il business che sta dietro al Como, questo sviluppo del brand del lago, in effetti un luogo bellissimo. Ma, ehm, vogliamo mettere con Firenze? Fi-ren-ze! Non scherziamo. Le potenzialità sono immense, sono qui per sfruttare le conoscenze che ho acquisito. E sì, secondo me in Serie A possono fare la differenza.
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