Paratici: “Brand Como? Bello, ma volete mettere con Firenze? Non scherziamo”

Fabio Paratici non ha dubbi, il potenziale del brad Firenze è altissimo, sotto ogni punto di vista

L'arrivo di Fabio Paratici certamente porterà delle novità nella progettualità viola. Il diirgente è stato intervistato dal Corriere della Sera e, nel corso della chiacchierata con Paolo Condò, ha parlato anche dei progetti futuri riguardanti la Fiorentina. Una delle domande è stata sulla creazione dell'Under 23. Paratici ha risposto in modo chiaro: