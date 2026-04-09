Paratici: “Lavorare al Viola Park è come stare al Real Madrid”

È vero. E in un certo senso è stato un pro­blema sup­ple­men­tare per­ché a lavo­rare qui ti senti dav­vero al Real, salvo bruschi risve­gli alla dome­nica. Alla Fio­ren­tina non esi­stono ritiri puni­tivi: quale puni­zione sarà mai pas­sare qual­che giorno qui den­tro? Ma ne stiamo uscendo. Se il centro sportivo ha avuto una parte nella mia decisione di accettare l'offerta viola? Sì. Ho fir­mato un con­tratto lungo per­ché voglio vedere dieci ragazzi cre­sciuti qui den­tro arri­vare in prima squa­dra, e altri diven­tare comun­que pro­fes­sio­ni­sti. Quando Fer­rari e Goretti sono venuti a Lon­dra era metà dicem­bre e la Fio­ren­tina aveva 6 punti ho subito detto che la clas­si­fica non mi pre­oc­cu­pava. Non nel senso che non fosse brutta, ma per la pro­fon­dità del lavoro di cui par­la­vamo, e che la fami­glia Com­misso vuole soste­nere con l’amore e la dispo­ni­bi­lità che sono l’ere­dità di Rocco, un anno perso sarebbe stato rime­dia­bile. E comun­que non lo per­de­remo.