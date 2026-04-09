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Cecchi: “Contro il Palace non abbiamo niente da perdere. Chi prenderei in panchina”

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Il commento di Stefano Cecchi a Radio Bruno sulla sfida di Conference tra Crystal Palace e Fiorentina
Redazione VN

Stefano Cecchi, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina in vista della sfida di stasera contro il Crystal Palace:

La Fiorentina non è ancora salva, ma stasera si potrebbe correggere il destino di una stagione. Non abbiamo niente da perdere, è la prima volta in Conference in cui la Fiorentina non è la favorita. In Europa sono rimaste due italiane. La Fiorentina ha un potenziale inespresso, potrebbe ribaltare il pronostico. Noi aspettiamo la vittoria e ne abbiamo bisogno. Mi chiedo perché Brescianini non sia nella lista Uefa. La Fiorentina ha difficoltà con squadre chiuse.

Gosens

—  

Purtroppo ha avuto tanti infortuni. A Verona non ha spinto molto. E' un giocatore per cui, solo per l'esperienza, non spendo parole negative. Dà sicurezza, è intelligente.

Vanoli

—  

Faccio un grande applauso a Vanoli. Dall'arrivo di Paratici c'è stata la svolta, ma è un fattore casuale. Ma Vanoli non riesce ad innescare il sogno, altri nomi lo farebbero. Grosso sta facendo molto bene a Sassuolo. Io riprenderei Italiano. L'abbiamo contestato, ma da come ne parla sembra che a Firenze ha lasciato qualcosa di incompiuto. Anche se le minestre riscaldate non vanno bene.

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