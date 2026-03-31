Sarà un’atmosfera incandescente quella che accompagnerà la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina. Il club londinese ha infatti comunicato ufficialmente il tutto esaurito per l’andata dei quarti di finale di Europa Conference League, in programma giovedì 9 aprile alle ore 21:00 al Selhurst Park.
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Palace-Fiorentina, sold out a Selhurst Park: perché sarà notte storica a Londra
Il comunicato del club londinese
Uno stadio da circa 25mila posti che sarà quasi interamente colorato di rossoblù, pronto a spingere gli “Eagles” in una serata che si preannuncia storica. Il Crystal Palace, infatti, arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato l’AEK Larnaca agli ottavi, diventando la prima squadra inglese a raggiungere i quarti di una grande competizione UEFA nella sua stagione d’esordio in Europa dal 1979.
Un traguardo significativo che rende ancora più speciale la doppia sfida contro la Fiorentina, formazione ormai abituata a questo palcoscenico, avendo raggiunto due delle ultime quattro finali della competizione.
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