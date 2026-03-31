Palace in ansia per Wharton: infortunio e corsa contro il tempo verso la Fiorentina

Le ultime sulle condizioni del pilastro del centrocampo delle Eagles: il prossimo impegno ufficiale sarà proprio il 9 aprile contro la Fiorentina

Non arrivano buone notizie per il Crystal Palace . Il centrocampista Adam Wharton ha infatti lasciato il ritiro della Inghilterra durante la sosta di marzo per fare ritorno al club e proseguire il percorso di recupero dopo un problema fisico accusato nell’amichevole contro l’Uruguay.

Il classe 2002, entrato nella ripresa, ha subito una "botta" che ha convinto lo staff medico a non correre rischi. Una scelta prudente ma che preoccupa non poco l’ambiente londinese, considerando il peso specifico del giocatore nello scacchiere di Oliver Glasner.

Wharton è infatti uno degli uomini chiave dei “Eagles”: regista moderno, capace di dettare i tempi e soprattutto di creare superiorità con il pallone tra i piedi. I numeri lo confermano: 11 grandi occasioni create in 27 presenze in Premier League, dati che certificano la sua centralità nella manovra offensiva.

Il timing dell’infortunio è tutt’altro che ideale. Il Crystal Palace è nel pieno della rincorsa verso la parte sinistra della classifica e, soprattutto, si prepara agli impegni europei. All’orizzonte c’è infatti la doppia sfida di Conference League, con l’andata fissata per il 9 aprile proprio contro la Fiorentina.