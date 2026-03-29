Giovedì 9 aprile la Fiorentina affronta il Crystal Palace nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League. La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la partita in programma al Selhurst Park Stadium di Londra alle ore 21:00.
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Conference, Crystal Palace-Fiorentina: tutte le info sulla trasferta di Londra
PRIMA FASE: Dalle ore 15:00 del 30/03/2026 fino alle ore 10:00 del 01/04/2026. Riservata a coloro che hanno effettuato da 2 a 6 trasferte UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina.
SECONDA FASE: Dalle ore 15:00 del 01/04/2026 fino alle ore 15:00 del 02/04/2026 o fino ad esaurimento delle disponibilità. Riservata a coloro che hanno effettuato da 2 a 6 trasferte UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina e agli abbonati Serie A e/o Abbonati UECL 25/26 (compreso Curva Double Pass) con almeno 1 trasferta UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina.
TERZA FASE: Dalle ore 15:01 del 02/04/2026 fino alle ore 15:00 del 03/04/2026 o fino ad esaurimento delle disponibilità. Riservata agli abbonati Serie A e/o Abbonati UECL 25/26 (compreso Curva Double Pass).
QUARTA FASE: Dalle ore 15:01 del 03/04/2026 fino alle 12:00 del 07/04/2026 o fino ad esaurimento delle disponibilità. Riservata a tutti i possessori di InViola Premium Card.
Le fasi successive alla prima saranno attive solo in caso di biglietti ancora disponibili. I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili al costo di € 21,50 (compresa prevendita).
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