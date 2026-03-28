Lo sfogo di Panichelli: “Nessuno mi ha mai regalato nulla. Sono difficile da piegare”

A rompere il silenzio dopo la diagnosi shock è stato lo stesso centravanti argentino. Attraverso le parole riportate da TMW , Panichelli non ha nascosto l'amarezza per un destino che sembra avergli voltato le spalle sul più bello: " A volte non capisco bene come funzioni questa storia della meritocrazia o delle ingiustizie ... Ma sono sicuro che, se parliamo di meriti, questo non se lo merita nessuno. Oggi sto attraversando uno dei momenti più duri della mia vita, con molti obiettivi a portata di mano".

Nonostante il dolore, il calciatore ha voluto mandare un messaggio di sfida e resilienza, confermando quel carattere che lo ha portato ai vertici della Ligue 1: "Detto questo, sono sempre stato difficile da piegare, e non augurerei a nessuno di provare compassione. Per fortuna, non mi è mai stato regalato nulla nella vita. Conosco in prima persona la soddisfazione di dare il massimo per qualcosa e guadagnarmi la ricompensa alla fine".