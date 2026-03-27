Pessime notizie per lo Strasburgo, possibile avversaria della Fiorentina in Conference League in un'eventuale finale, che perde il suo attaccante Joaquin Panichelli per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Una grossa perdita considerando il rendimento dell'argentino arrivato a quota 20 gol in stagione.
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Avversarie Conference, lo Strasburgo perde il suo bomber fino a fine stagione
Brutte notizie per lo Strarburgo che perde Panichelli per un brutto infortunio
L'infortunio è avvenuto durante il ritiro con l'Argentina in allenamento, alla vigilia dell’amichevole contro la Mauritania. Panichelli dovrà dunque sottoporsi ad un intervento che lo terrà fuori 6 mesi, dunque fino alla fine della stagione.
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