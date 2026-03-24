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Glasner: “La Fiorentina? Prima vado in montagna. Vogliamo vincere ovunque”

Glasner: “La Fiorentina? Prima vado in montagna. Vogliamo vincere ovunque” - immagine 1
Oliver Glasner si prepara alla sfida con la Fiorentina, ma prima il calendario gli concede una piccola pausa
Redazione VN

Il Crystal Palace per una strana coincidenza dovuta al proprio calendario, non giocherà fino al 9 aprile, la gara d'andata contro la Fiorentina. Oliver Glasner ha parlato al sito delle Eagles, raccontando il proprio programma per questa "pausa":

"Tornerò a casa in Austria, mi rilasserò in montagna durante il fine settimana e poi mi preparerò per la Fiorentina. . La Fiorentina è una squadra con molta tradizione, una grande squadra in Italia, ed è questo che ora guardiamo avanti e per cui ci stiamo preparando. Vogliamo il miglior risultato possibile, ma non solo in Conference League: siamo ancora in un'ottima situazione in Premier League. Stiamo migliorando sempre di più, ed è per questo che non vediamo l'ora di affrontare i due mesi di campionato che ci restano"

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