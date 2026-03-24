Il Crystal Palace per una strana coincidenza dovuta al proprio calendario, non giocherà fino al 9 aprile, la gara d'andata contro la Fiorentina. Oliver Glasner ha parlato al sito delle Eagles, raccontando il proprio programma per questa "pausa":
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Glasner: “La Fiorentina? Prima vado in montagna. Vogliamo vincere ovunque”
Oliver Glasner si prepara alla sfida con la Fiorentina, ma prima il calendario gli concede una piccola pausa
"Tornerò a casa in Austria, mi rilasserò in montagna durante il fine settimana e poi mi preparerò per la Fiorentina. . La Fiorentina è una squadra con molta tradizione, una grande squadra in Italia, ed è questo che ora guardiamo avanti e per cui ci stiamo preparando. Vogliamo il miglior risultato possibile, ma non solo in Conference League: siamo ancora in un'ottima situazione in Premier League. Stiamo migliorando sempre di più, ed è per questo che non vediamo l'ora di affrontare i due mesi di campionato che ci restano"
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