Glasner: “La Fiorentina? Prima vado in montagna. Vogliamo vincere ovunque”

"Tornerò a casa in Austria, mi rilasserò in montagna durante il fine settimana e poi mi preparerò per la Fiorentina. . La Fiorentina è una squadra con molta tradizione, una grande squadra in Italia, ed è questo che ora guardiamo avanti e per cui ci stiamo preparando. Vogliamo il miglior risultato possibile, ma non solo in Conference League: siamo ancora in un'ottima situazione in Premier League. Stiamo migliorando sempre di più, ed è per questo che non vediamo l'ora di affrontare i due mesi di campionato che ci restano"