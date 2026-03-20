Curioso intreccio di calendario per il Crystal Palace, che arriverà alla sfida di Conference League contro la Fiorentina dopo un lungo stop dalle gare ufficiali.
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Palace, tre settimane senza partite: l’anomalia di calendario prima della Fiorentina
A confermarlo è stato direttamente il tecnico Oliver Glasner ai microfoni di TNT: “Non vediamo l’ora di iniziare. Ora cercheremo di sfruttare al meglio questo periodo: non giochiamo questo fine settimana, faremo un'amichevole per rimanere in forma, e la nostra prossima partita ufficiale sarà contro la Fiorentina a Selhurst Park”.
Un’attesa insolita, figlia di un calendario particolare. Nel weekend del 22 marzo, infatti, il Palace resterà fermo per via della finale di Carabao Cup tra Manchester City e Arsenal (il Palace avrebbe dovuto giocare contro gli uomini di Guardiola). Subito dopo (weekend del 29 marzo) scatterà la pausa per le nazionali, che priverà Glasner di molti giocatori.
E non è finita qui: il weekend successivo, quello di Pasqua, del 5 aprile sarà dedicato alla FA Cup, competizione in cui il Palace non sarà impegnato. Risultato? Tre settimane senza partite ufficiali.
Un’anomalia che lo stesso Glasner ha spiegato così: “Avremo qualche giorno di riposo, poi molti andranno in nazionale. Ci prepareremo con un’amichevole per restare in forma e farci trovare pronti”.Il conto alla rovescia, però, è già iniziato: il prossimo appuntamento ufficiale sarà direttamente l’andata contro la Fiorentina, il 9 aprile a Selhurst Park.
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