Palace, tre settimane senza partite: l’anomalia di calendario prima della Fiorentina

"La nostra prossima partita ufficiale sarà contro la Fiorentina", ha detto Glasner dopo l'AEK Larnaca. Ma perchè? Ecco il motivo

Matteo Torniai Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 12:15)

Curioso intreccio di calendario per il Crystal Palace, che arriverà alla sfida di Conference League contro la Fiorentina dopo un lungo stop dalle gare ufficiali.

A confermarlo è stato direttamente il tecnico Oliver Glasner ai microfoni di TNT: “Non vediamo l’ora di iniziare. Ora cercheremo di sfruttare al meglio questo periodo: non giochiamo questo fine settimana, faremo un'amichevole per rimanere in forma, e la nostra prossima partita ufficiale sarà contro la Fiorentina a Selhurst Park”.

Un’attesa insolita, figlia di un calendario particolare. Nel weekend del 22 marzo, infatti, il Palace resterà fermo per via della finale di Carabao Cup tra Manchester City e Arsenal (il Palace avrebbe dovuto giocare contro gli uomini di Guardiola). Subito dopo (weekend del 29 marzo) scatterà la pausa per le nazionali, che priverà Glasner di molti giocatori.

E non è finita qui: il weekend successivo, quello di Pasqua, del 5 aprile sarà dedicato alla FA Cup, competizione in cui il Palace non sarà impegnato. Risultato? Tre settimane senza partite ufficiali.

Un’anomalia che lo stesso Glasner ha spiegato così: “Avremo qualche giorno di riposo, poi molti andranno in nazionale. Ci prepareremo con un’amichevole per restare in forma e farci trovare pronti”.Il conto alla rovescia, però, è già iniziato: il prossimo appuntamento ufficiale sarà direttamente l’andata contro la Fiorentina, il 9 aprile a Selhurst Park.